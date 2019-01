Schlagersänger und Szenewirt Georges Dimou gestorben

Georges Dimou ist tot. Der gebürtige Grieche führte als Schlagersänger und legendärer Szenewirt der "Schwarzen Katze" über vier Jahrzehnte in Wien ein Leben zwischen Sirtaki und Souflaki. Nun ist Dimou am Dienstag (8. Jänner) im Alter von 87 Jahren verstorben, wie seine Familie der APA bestätigt.

Georges Dimou: ab 1950er Jahre in Wien

Seiner musischen Ader gab der am 14. Juli 1931 in Thessaloniki geborene Dimou bereits in jungen Jahren nach. In Athen begann er Schauspiel zu studieren. Gleichzeitig arbeitete er als Sänger mit internationalem Repertoire. Ende der 1950er-Jahre wurde er schließlich nach Wien engagiert. Ein eisiger Empfang - schließlich sei es Winter gewesen, wie sich der Unterhaltungssänger Jahrzehnte später in einem Interview erinnerte: "Das wird ein bissl schwierig werden hier", habe er sich damals gedacht.