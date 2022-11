Schauspielerin Sabine Petzl über ihr Herzensprojekt, den Playboy und Lebenserfahrungen

Bekannt aus diversen TV-Produktionen wie „Medicopter“ oder „Küstenwache“ ist Sabine Petzl (57) aber auch noch ausgebildete Kommunikationstrainerin, hat einen Therapie- und Rettungshund und versucht, mit ihrem Herzensprojekt „Kibuki“ in Kleinkindern und ihren Eltern die Liebe zu Bilderbüchern zu wecken. „Mir geht es um das wertvolle Ritual des Vorlesens. Kinder brauchen Rituale. In diesen Zeiten noch mehr als je zuvor“, sagt sie in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

