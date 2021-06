Schauspielerin Roxanne Rapp: Von „Dancing Stars“ zur Polizei

Sie trägt einen berühmten Nachnamen, ist aber längst dabei, sich selber einen zu machen. Allen Unkenrufen zum Trotz hat Roxanne Rapp (28; Tochter von Entertainer Peter Rapp) 2014 die Show „Dancing Stars“ gewonnen, dabei musste sie zu Beginn mit Schlagzeilen wie „Dem ORF gehen die Promis aus“ kämpfen.

Was sie aber locker weggesteckt hat, wie sie in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ erzählt. „Ich wollte schon immer einmal tanzen lernen und es war eine unfassbare Zeit.“

Mit der plötzlichen Öffentlichkeit konnte sie auch gut umgehen, sie kannte das ja auch schon von ihrem Vater. „Wenn wir zum Beispiel essen sind, sind dann oft private Momente einfach nicht mehr wirklich privat. Die Leute kommen und wollen ihm ganz oft die Hand geben, was jetzt bei mir nicht so wirklich der Fall war, aber bei ihm ist ihnen das ein persönliches Anliegen“, sagt sie lachend.

Kurz nach ihrem Dancing-Stars-Sieg kamen auch Gerüchte auf, dass sie sich mit ihrer Halbschwester Rebecca (sie nahm bei Starmania teil) weniger gut verstehen würde. „Geschwister streiten sich immer wieder einmal. Wenn es so ist, dann versteht man sich halt eine Zeit lang nicht. Ich habe ihr so die Daumen gedrückt bei Starmania. Ich bin in London gesessen und habe mitgefiebert. Ich fand, es war ein toller Auftritt. Wir sind in sehr engem Kontakt.“

Das ganze Interview: