Schauspielerin Maxi Blaha erobert als Alma Mahler New York

„Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich es mir vorstellen können, mal eine richtige Schauspielerin in New York zu sein“, sagt Blaha dem KURIER. „Ich freue mich riesig auf meine Shows in der Riesenstadt in englischer Sprache. Die echte Alma Mahler lebte dort für viele Jahre und ich bin sehr glücklich, dass ich es als österreichische Künstlerin in die USA geschafft habe. ,If you can make it here, you make it anywhere…’“

Ihre Texte lernt Blaha oft im Central Park „und dazwischen gehe ich über die vielen Brücken und erkunde die Stadt zu Fuß, wenn ich frei habe.“