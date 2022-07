Schauspielerin Evelyn Engleder: Von der Miss Austria zum Kaisermühlen Blues

Ihre Eltern wollten aber, dass sie etwas Ordentliches lernt, daher hat sie auch mit Bravour Lehramt Germanistik und Romanistik studiert, aber nebenbei auch eine Schauspielausbildung gemacht.

Und Miss Vienna und danach Miss Austria wurde Evelyn Engleder auch noch. Zufall, denn ihr damaliger Freund hat sie dazu einfach angemeldet – ein Schock für die konservativen Eltern, die zu ihm gesagt haben: „Du bist ein schöner Trottel, dann wird sie weg sein.“ Und so war es dann auch, denn „ich bin dann auch zur Miss World gefahren und zur Miss Universe – und dort bin ich dann hängen geblieben. Ich hab mich in den Neffen vom Präsidenten verliebt und bin ein halbes Jahr dortgeblieben.“

Zurück in Österreich hat sie nicht nur erfolgreich gemodelt – wieder ein Zufall –, sondern sich dann auch voll und ganz ihrer Schauspielkarriere gewidmet.

Einem breiten Publikum wurde sie als Nancy Schimek in der Kult-Serie „Kaisermühlen Blues“ (1992–2000) bekannt. Nach der ersten Staffel wurde sie schwanger, wollte der Serie aber unbedingt erhalten bleiben und so hat ihr Drehbuchautor Ernst Hinterberger „den Bauch geschrieben und der Bauch, den man in der Serie sieht, ist ein echter – von meiner Tochter.“

Die hat übrigens nichts mit der Schauspielerei am Hut, sondern ist Ärztin geworden, aber das ist wieder eine andere Geschichte.