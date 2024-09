Schauspielerin Dany "Rrröstfrisch" Sigel feiert ihren 85er anders als geplant

Ob Theater- oder Musicalbühne, vor der Film- oder der TV-Kamera, Schauspielerin Dany Sigel ist seit Jahrzehnten aus der Szene nicht wegzudenken – und an ihrem wunderbar rollenden R kamen die TV-Zuseher in den 1980ern sowieso nicht vorbei (sie wurde damals zum Werbegesicht einer bekannten Kaffeemarke).

Heute, Mittwoch, feiert sie ihren 85. Geburtstag - aber anders als ursprünglich geplant.

Sie springt nämlich für Kollegin Gabriele Schuchter ein und steckt jetzt mitten in den Schlussproben für die Operette "Maske in Blau" (Premiere: 4. Oktober 2024) bei den "Herbsttage Blindenmarkt". Dort übernimmt sie gleich zwei Rollen.

Stillstand ist ja so oder so nichts für sie, wie sie schon in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich -Menschen hautnah" verriet.

Aufgrund der Proben habe sie jetzt alle Feierlichkeiten zu ihrem Geburtstag abgesagt, selbst die mit der Familie. Dafür sei ja "jetzt wirklich keine Zeit", so Sigel, "denn die Bühne war und ist mein Leben …"