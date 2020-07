Schauspieler Adi Hirschal fragt sich, was denn mit ihm nicht stimmt

Unverwüstlich auch seine Liebe zur Musik, mit seiner Band „Die brennenden Herzen“ arbeitete er auch derzeit an einer CD. „Die nennt sich ,Schuldig’, weil das bin ich meinen Leuten schuldig.“

Aber auch Auftritte mit Erika Pluhar (am 9. Juli Theater am Spittelberg und am 11. Juli im Südbahnhotel Semmering) und ein „Strizzilieder“-Konzert mit Wolfgang Böck in Kobersdorf (am 10. Juli) stehen an.

Angst vor einer möglichen zweiten Welle hat der Schauspieler übrigens nicht.

„Ich fürchte mich mehr vor den Leuten, die das auf die leichte Schulter nehmen, vor der Rücksichtslosigkeit, dass man mit den Masken aufhört. Dass man so tut, als wäre nichts. Das halte ich für verrückt und dumm. Solange es keine Impfung gibt, solange kein Medikament da ist, muss ich mich einfach ein bisserl einschränken. Und ich sehe kein Unglück darin, an bestimmten Orten, zu bestimmten Gelegenheiten, eine Maske zu tragen“, mahnt er.

Er selber möchte sich jedenfalls aus dieser Zeit, die Ruhe, die er sich gegönnt hat, bewahren. „Ich werde nicht mehr wie elektrisiert vor meinem Handy sitzen und auf jeden Anruf warten.“