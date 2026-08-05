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Austropromis

Franziskaner-Erzbischof besuchte Oper über Franz von Assisi in Salzburg

Über sechs Stunden harrten die Premierengäste in der Felsenreitschule aus, danach wurde gefeiert.
05.08.2026, 11:57

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Ein lächelnder Geistlicher mit Kreuz und eine Frau im grünen Kleid stehen bei einer Veranstaltung im Freien.

Ordentlich Sitzfleisch brauchte man bei der Premiere von Saint François d'Assise bei den Salzburger Festspielen. Denn über sechs Stunden dauert das monumentale Opernwerk. Für viele der Premierengäste war es allerdings sogar eine willkommene Abwechslung, ein paar Stunden in der kühlen Felsenreitschule verbringen zu können.

Messiaens „Saint François d’Assise“ in Salzburg: Alle Vöglein sind schon tot

Für den Salzburger Erzbischof Franz Lackner, der selbst Franziskaner ist, war es gar ein Muss, diese Oper zu besuchen. „Es ist ein Bedürfnis und eine Freude, dieses Stück zu sehen. Ich freue mich riesig, wenn die Gestalt des Franziskus alles so richtig zum Leuchten bringt“, sagte er.

Für den Regisseur Romeo Castellucci war die Premiere ein ganz besonderer Tag: sein 66. Geburtstag. Als er sieben Minuten nach Mitternacht zur Premierenfeier ins Restaurant M32 am Mönchsberg kam, meinte er: „Finito - jetzt ist es mit meinem Geburtstag auch schon vorbei, ausgefeiert.“

Vier Personen stehen bei einer Abendveranstaltung um eine Geburtstagstorte mit brennenden Wunderkerzen.

Beim Anschneiden der Geburtstagstorte: Festspielpräsidentin Kristina Hammer, Regisseur Romeo Castellucci, Lukas Crepaz und Intendantin Karin Bergmann

Doch da hatte er sich gehörig getäuscht, denn das Festspieldirektorium hatte natürlich eine Geburtstagstorte für ihn organisiert.

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Premiere St. François d'Assise

Deanne McKee und Michael Schade

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Premiere St. François d'Assise

Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf

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Premiere St. François d'Assise

Designerin Carolin Sinemus

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Premiere St. François d'Assise

Autorin Hera Lind und Festspielpräsidentin Kristina Hammer

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Premiere St. François d'Assise

Klaus Mathis, Eva Maria Baronin von Schilgen und Waltraud Wöhrer

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Premiere St. François d'Assise

Peter Raue, Regisseur Barrie Kosky und Andrea Gräfin Bernstorff

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Premiere St. François d'Assise

Johannes Honsig-Erlenburg (Präsident Stiftng Mozarteum) mit Ehefrau Anna

Unter den Gästen waren Opernsänger Michael Schade, Autorin Hera Lind, Designerin Carolin Sinemus, Eva Maria Baronin von Schilgen und viele mehr.

Oper
kurier.at, SW  | 

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