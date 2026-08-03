Heftiges Gewitter in Salzburg: „Jedermann“ Philipp Hochmair bei Würstelstand gefangen

Vor seinem Auftritt als „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen wollte sich Philipp Hochmair noch schnell beim Würstelstand in der Salzburger Altstadt stärken. Dort wurde er aber von einem heftigen Gewitter mit Starkregen überrascht und kam nicht mehr weg.

„Jedermann gefangen in der Würstelbude in Salzburg. Die Vorstellung geht gleich los... was soll ich machen????“, schrieb er verzweifelt auf Instagram.