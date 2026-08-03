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Heftiges Gewitter in Salzburg: „Jedermann“ Philipp Hochmair bei Würstelstand gefangen
Das Gewitter überraschte den Schauspieler Philipp Hochmair kurz vor Vorstellungsbeginn.
Vor seinem Auftritt als „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen wollte sich Philipp Hochmair noch schnell beim Würstelstand in der Salzburger Altstadt stärken. Dort wurde er aber von einem heftigen Gewitter mit Starkregen überrascht und kam nicht mehr weg.
„Jedermann gefangen in der Würstelbude in Salzburg. Die Vorstellung geht gleich los... was soll ich machen????“, schrieb er verzweifelt auf Instagram.
Er schaffte es dann doch noch rechtzeitig zum Vorstellungsbeginn ins Festspielhaus, denn am Domplatz konnte bei diesem Wetter natürlich nicht gespielt werden.
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