Salzburger Festspiel-Mäzen Hans-Peter Wild hat geheiratet

Am 14. August hat er nämlich seine langjährige Partnerin, die Rechtsanwältin Christine E. Drage , standesamtlich in Zug in der Schweiz geheiratet.

Hans-Peter Wild ist der Eigentümer und Vorstandsvorsitzende der international bekannten Getränkemarke Capri-Sun - wie passend, dass die Eheschließung auf der italienischen Insel Capri gefeiert wird.

Wild ist mit den Salzburger Festspielen sehr eng verbunden, er ist nämlich der private Mäzen, der das neue Festspielzentrum am Herbert-von-Karajan-Platz ermöglicht. Im Mai 2023 wurde öffentlich bekannt, dass Wild für das Projekt bis zu 12 Millionen Euro zur Verfügung stellt.

„Mit der bisher größten Zuwendung eines privaten Mäzens in der Geschichte der Salzburger Festspiele werden wir einen neuen und lebendigen Begegnungsraum mitten im historischen Herzen unserer Stadt schaffen. Einen Platz, auf dem ein lichter Pavillon das ganze Jahr über einen Blick ins Innerste der Festspiele ermöglicht und wo sich Alltag und Kunstraum auf ganz natürliche Weise verbinden“, freut sich Präsidentin Kristina Hammer damals.

Seit seiner Kindheit hat der Unternehmer einen persönlichen Bezug zu den Festspielen. „Schon meine Eltern waren Festspielgäste und haben mich oft hierhin mitgenommen. Bis heute versuche ich regelmäßig jedes Jahr, die Festspiele zu besuchen“, so Wild.