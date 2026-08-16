„Buhlschaft“ Roxane Duran bekam einen Ring an den Finger gesteckt

Alle Jahre wieder lädt der Juwelier A. E. Köchert während der Salzburger Festspielsaison zum Schmuckbrunch auf Schloss Fuschl. „Alljährlich verleihen wir an eine verdiente Persönlichkeit der Festspiele unseren ,Festspielring'. Eine Sonderanfertigung, die es nicht zu kaufen gibt“, erklärte Florian Köchert als er diesen der „Buhlschaft“ Roxane Duran überreichte.

Sie hatte ihren „Jedermann“ Philipp Hochmair zu dem Termin mitgenommen und kommentierte die Auszeichnung schlicht mit einem Wort: „Wow!“ Auch Schauspielerin Ursula Strauss ist immer wieder gerne dabei und meinte: „Schmuck hin oder her, ein bisschen bunt darf es bei mir schon sein“. Dabei zeigte sie sich besonders von den mit Saphiren und Rubinen besetzten edlen Einzelstücken begeistert.

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Ein Fixstarter beim Schmuckbrunch sind auch die Sisi-Sterne, da ja ein Teil der Filme auf Schloss Fuschl gedreht wurde.