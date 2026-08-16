Dirigent Riccardo Muti wurde eine große Ehre in Salzburg zuteil

Eigentlich lebt der Dirigent Riccardo Muti ja im italienischen Ravenna. Doch seit 54 Jahren ist seine Sommerheimat das Dirigentenpult der Salzburger Festspiele.

Auch heuer stand er wieder dort und dirigierte die Wiener Philharmoniker. Beim anschließenden Empfang wurde ihm eine ganz besondere Ehre zuteil. Er bekam den „Ring des Landes Salzburg“ verliehen.