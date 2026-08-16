Dirigent Riccardo Muti wurde eine große Ehre in Salzburg zuteil
Eigentlich lebt der Dirigent Riccardo Muti ja im italienischen Ravenna. Doch seit 54 Jahren ist seine Sommerheimat das Dirigentenpult der Salzburger Festspiele.
Auch heuer stand er wieder dort und dirigierte die Wiener Philharmoniker. Beim anschließenden Empfang wurde ihm eine ganz besondere Ehre zuteil. Er bekam den „Ring des Landes Salzburg“ verliehen.
Diese Auszeichnung ist äußerst selten, aber auch Herbert von Karajan durfte sich einst darüber freuen. Und da schließt sich der Kreis wieder, denn dieser holte Muti 1971 zu den Festspielen.
„Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht Riccardo Muti in Salzburg am Dirigentenpult und hat mit seinen Produktionen die Festspiele maßgeblich geprägt. Diese tiefe Verbundenheit ist beispiellos“, sagte die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.
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