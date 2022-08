Sängerin Jasmin Wagner: Wie Blümchen erwachsen wurde

Mit Hits wie "Kleiner Satellit" oder "Boomerang" wurde die deutsche Sängerin Jasmin Wagner (42) alias Blümchen im zarten Alter von 15 Jahren zum Megastar in den 1990er-Jahren. Als sie 21 Jahre alt war, zog sie sich aus dem Musikgeschäft zurück, entdeckte die Liebe zum Theater und feierte erst 2019 ihr Comeback. Kommenden Samstag steht sie gemeinsam mit den Vengaboys, Caught in the Act oder Rednex bei der "90s Super Show" auf der Bühne der Donauinsel in Wien.

"Man kriegt wieder Kontakt zu seinem Teenager-Ich und hört die Lieder, die man damals gehört hat. Ich feiere diese enorme Energie und Sorglosigkeit, die das damals bedeutet hat", erzählt Jasmin Wagner im Gespräch mit dem KURIER. Und diese positiven Gefühle seien gerade jetzt besonders wichtig. "Die Zeiten sind so krisengeschüttelt, da sehe ich es auch als meine Aufgabe, dass man einmal kurz Pause davon hat."