Sänger Chris Steger über Mundart, Lebensmotto und musikalische Träume

Im zarten Alter von 13 Jahren gewann er die ORF-Show „Kiddy Contest“ – das war 2016 – seitdem macht Chris Steger (20) kontinuierlich seinen Weg im Musikbusiness. Dabei war die Musik gar nicht sein Plan A.

„Ich bin in die HTL gegangen in Richtung Holz und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mein Papa ist Zimmerer und der hat mich mitgenommen zum Arbeiten. Und das wäre eigentlich das gewesen, wo ich mir gedacht habe, das mach’ ich später einmal. Aber dann ist der Anruf von Christof Straub (Anmerk.: Gründer der Global Rockstar GmbH) gekommen und mit dem hab ich dann das Lied ,Zefix’ (Anmerk: wurde zum Hit und mit dem Amadeus Award ausgezeichnet) machen dürfen und das haben sie Gott sei Dank im Radio gespielt und jetzt sitzen wir da“, erzählt er in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Die ganze Sendung: