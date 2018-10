Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus fällt auf Betrüger herein

Es wurde ihm nämlich ein echtes Traum-Auto angeboten, ein Mercedes 300 SL Flügeltürer von 1956. Laut der deutschen "Bild" verlangte der Verkäufer 800.000 Euro für den Wagen – 500.000 Euro unter dem üblichen Wert. Ein echtes Schnäppchen also.

„Natürlich reagierte ich als Oldtimer-Fan interessiert. Da ich viele Sammler kenne, hätte ich den Wagen an einen Käufer vermitteln können und dafür 10 Prozent erhalten“, so Kraus zur "Bild". Tja, wie so oft, wenn etwas so schön klingt, kam der Haken. Der Verkäufer sagte, dass er das Auto persönlich zu Kraus von Deutschland nach Österreich überstellen würde, aber für eine ausstehende Garagenmiete noch 500 Euro benötige. Kraus zahlte anstandslos.