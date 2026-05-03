Darum musste Robert Palfrader ins Spital: Herzmuskelentzündung!

Eines gleich vorweg - es geht Schauspieler und Kabarettist Robert Palfrader (57) jetzt wieder gut. Anfang April machten sich seine Fans aber große Sorgen, denn er musste aus gesundheitlichen Gründen alle seine Termine absagen und musste sogar ins Krankenhaus. "Mir geht es jedenfalls wieder gut genug, dass ich das Krankenhaus verlassen darf. Ich bitte aber noch um ein paar Tage Geduld, damit ich mitteilen kann, ab wann ich wieder voll einsatzfähig sein werde (…)", meldete er sich einige Zeit später bei seinen Fans.

Jetzt sprach er auch im Zuge des Welttags der Käsekreiner bei einem großen Radatz-Event darüber, warum er ins Spital musste.

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Und zwar litt er an einer Herzmuskelentzündung. "Ich habe zu viel gearbeitet, mein Leben zu stressig gestaltet und ein bisschen zu wenig auf mich aufgepasst", sagte er gegenüber der "Krone". "Ich habe einen Schuss vor den Bug bekommen, und der war laut und deutlich. Ich habe es verstanden." Es war sogar eine Zeit lang richtig dramatisch, da sich Wasser in seiner Lunge gesammelt hat, wie er gegenüber "Heute" erzählte. Dazu kam noch Vorhofflimmern und eine Bronchitis.