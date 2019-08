Richard Lugners Ex-Frau Cathy ist frisch verliebt

„Er heißt Maurice, ist 28 Jahre alt und hauptberuflich als Offizier in der Deutschen Marine tätig“, erzählt sie der Bild. „Wir haben uns vor ein paar Monaten zufällig auf einer Geburtstagsparty von Freunden in Düsseldorf getroffen. Wir kannten uns aber zuvor auch schon via Instagram. Schlagartig hat es dann geknallt“, so Cathy.