Richard Lugner: So feierte der Baumeister seinen 90er

Schon zweimal hat er versucht, die Hofburg zu erobern: 1998 kandidierte Richard Lugner bei der Bundespräsidentenwahl (mit fast 10 Prozent der Stimmen Vierter) und 2016 verfehlte er (mit 2,26 Prozent) die Stichwahl.

Nun, zu seinem 90er (am 11. Oktober) gelang ihm der glanzvolle Einzug in die historische Kaiserresidenz – wenn auch nicht in den Leopoldinischen Trakt, wovon ihn wohl Alexander Van der Bellens First Dog Juli knurrend abgehalten hätte, sondern in den Zeremoniensaal, in dem 1810 Napoleon erfolgreich um die zarte Hand von Maria Theresias Tochter Marie Louise angehalten hatte.