Richard Lugner nach Tod von früherer Partnerin Schönanger angeschlagen

Am 11. Oktober feierte der wohl unverwüstlichste Baumeister Österreichs, Richard Lugner, seinen 91. Geburtstag. Im Bett, wie er dem KURIER erzählte. Der Grund: Er laborierte an einer "leichten Lungenentzündung". Bei seinem großen Fest im Schloss Belvedere wenige Tage später zeigte er wieder fit. Kurz darauf die traurige Nachricht: Lugners früheren Partnerin Sonja Schönanger ist verstorben. Richard Lugner gehe es aktuell "richtig schlecht", schreibt die Boulevardzeitung Heute am Sonntag.