Reinhold Messner: „Wir sind keine Übermenschen“

„Ich bin nicht nur Bergsteiger gewesen, sondern ich war von Anfang an ein Storyteller und habe versucht, die Emotionen, die Erlebnisse, die ich hatte, an ein Publikum zu bringen. Und da hab’ ich langsam gelernt, das so zu machen, dass es auch diejenigen verstehen, die nie etwas Höheres als einen Barhocker bestiegen haben“, sagt Messner im KURIER-Talk.