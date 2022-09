Reinhold Bilgeri bringt das gespenstisch leere New York nach Wien

In der Kulisse im 17. Wiener Gemeindebezirk werden die Zuschauer morgen, Mittwoch, direkt nach New York entf├╝hrt. Denn: Reinhold Bilgeri (72) liest dort aus seinem Roman "Die Liebe im leisen Land ÔÇô Stille Tage in New York".

Und da lernt man die pulsierende Gro├čstadt einmal von einer ganz anderen Seite kennen. Die Geschichte spielt n├Ąmlich im Jahr 2020, als die Welt durch Corona im Lockdown und Manhattans Stra├čen menschenleer waren. "Meine Tochter Laura (27) arbeitet und lebt in New York und da haben wir ├╝ber FaceTime telefoniert, w├Ąhrend sie durch die leere Stadt gegangen ist. Und wenn man wei├č, wie es am Times Square normalerweise zugeht, dann sind das wirklich gespenstische Eindr├╝cke gewesen. Die haben mich erst dazu inspiriert", so Bilgeri zum KURIER.