Rebel Wilson arbeitet an Geheimprojekt in Österreich

Lebkuchenherzen, ein Bild mit der Bad Ausseer Musikkapelle oder ein Essen mit Blick auf See und Berge - die australische Schauspielerin Rebel Wilson verbringt gerade ein paar Tage in Österreich, wie sie auf Instagram verrät.

Im Moment ist sie ja gerade an der Seite von Anne Hathaway in "Glam Girls" auf der Kinoleinwand zu sehen und schon scheint sie ein neues Projekt am Start zu haben. "Wir sind in Österreich, um an einem Geheimprojekt zu arbeiten", schreibt Wilson.