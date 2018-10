Ramesh Nair: "Der Alltagsrassismus macht mir Angst!"

Eigentlich sollte es ein entspannter Besuch bei Freunden in Dresden werden. Doch schon beim Antritt der Reise in Wien schlug dem Choreographen, Tänzer und Musical-Darsteller Ramesh Nair (43) eine Welle an Fremdenfeindlichkeit entgegen. "Ich bin mit dem Bus nach Dresden gefahren und wurde schon beim Einsteigen von den Schaffnern extrem unfreundlich und respektlos behandelt. Ich habe am Dialekt erkannt, dass das Ostdeutsche waren und wurde einmal gleich geduzt. Sie haben zu mir gesagt: 'Warum kommst du so spät' und 'Zeig deinen Pass her'. Das war eine wirklich unschöne Situation", erzählte Nair dem KURIER.

Angekommen in Dresden fand der Künstler "die Gesamtsituation beklemmend". Wir erinnern uns: 2014 wurde in Dresden die fremdenfeindliche und rechtspopulistische Organisation Pegida gegründet und trug nicht unwesentlich zu einem Rechtsruck im Land bei.

"Besonders bei den älteren Menschen ist mir aufgefallen, dass sie mir böse nachgeschaut haben. Das war sehr verstörend. Ich hatte das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Ich wurde immer und überall kontinuierlich angestarrt. In Wien ist das zwar auch so, aber im positiven Sinne. Da wollen die Leute dann ein Selfie oder ein Autogramm von mir und freuen sich, mich zu sehen."