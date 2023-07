Termine abgesagt: Pure Erschöpfung bei Richard Lugner

Im Herbst steht dann noch ein Eingriff an, denn Lugner hat seit Jahren einen Einriss in der Herzklappe. "Das besteht schon seit Jahren und im Herbst lasse ich das beheben, ohne Operation mit Bauchaufschneiden etc., sondern über eine Sonde, die das über die Vene behebt. Bei Frau Prof. Lang vom AKH bin ich in besten Händen."