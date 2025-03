Puls4-Moderatorin Julia Furdea kommt aus der Babypause zurück

Seit Anfang März hat sie sich wieder ein wenig aklimatisiert im Berufsleben und ab Montag sitzt sie wieder an der Seite ihres Kollegen Jakob Glanzner auf der Couch von Café Puls (montags bis freitags um 5.30 Uhr auf PULS4 und JOYN).

"Jakob hat mich in meiner Karenz in fast jeder seiner Frühwochen besucht und da gab es immer Pancakes. Jetzt ist das vorbei und im Sender werden wir in den Werbepausen gesünder frühstücken", grinst Julia.

Für ihre Comeback-Sendung hat sie sich etwas besonders Persönliches überlegt, denn Julia und ihr Mann Christian sprechen darüber, warum sie sich die Karenz aufgeteilt haben.

"Es war nicht nur mir, sondern vor allem auch meinem Mann wichtig in Karenz zu gehen. Das ist einfach eine besondere Zeit, die er auch erleben wollte. Und diese Erfahrung wollte ich ihm einfach geben", so Julia Furdea.