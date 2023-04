Puls4-Moderator Andi Schmid und Ehefrau Sina haben sich preisverdächtig viel zu sagen

"Die Art und Weise des hin und her Spiels bei einem Speaker-Paar, wie Schmid und Schmid es macht, ist nahezu einzigartig! Die Leichtigkeit und Brillanz, ein Thema wie Entscheidung so auf den Punkt zu bringen, ist mit Sicherheit die beste Entscheidung ihres Lebens", meinte Hermann Scherer, Urgestein der deutschsprachigen Speakerszene und Gründer des Wettbewerbs. Er buchte die beiden auch gleich für eine Keynote Ende November in Dubai.

"Ich habe in den letzten 24 Jahren sehr viele verschiedene Veranstaltungen moderiert, aber als Speaker auf die Bühne zu gehen, noch dazu in Kombination mit meiner Frau, macht mir immer am meisten Spaß. Dass wir dann trotz der starken internationalen Konkurrenz gewonnen haben, macht mich stolz und beweist mir, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind", so Andi Schmid.

Ab Juni werden die beiden auch den Podcast "Die richtige Entscheidung" starten.