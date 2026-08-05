Profitänzer Andy und Kelly Kainz haben ihr Ehegelübde erneuert

Die ersten Staffeln der ORF-Show „Dancing Stars“ wurden von den Profitänzern Andy und Kelly Kainz dominiert. Staffel 1 gewann Andy Kainz gemeinsam mit Marika Lichter, die darauffolgenden beiden Siege konnte dann seine Frau Kelly einmal mit Manuel Ortega und einmal mit Klaus Eberhartinger davontragen.

Schon vor vielen Jahren haben sich die beiden aus dem TV zurückgezogen und sich auf ihre Tanzschule in Kärnten konzentriert.