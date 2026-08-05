Profitänzer Andy und Kelly Kainz haben ihr Ehegelübde erneuert
Die ersten Staffeln der ORF-Show „Dancing Stars“ wurden von den Profitänzern Andy und Kelly Kainz dominiert. Staffel 1 gewann Andy Kainz gemeinsam mit Marika Lichter, die darauffolgenden beiden Siege konnte dann seine Frau Kelly einmal mit Manuel Ortega und einmal mit Klaus Eberhartinger davontragen.
Schon vor vielen Jahren haben sich die beiden aus dem TV zurückgezogen und sich auf ihre Tanzschule in Kärnten konzentriert.
Privat sind die beiden bereits seit 25 Jahren verheiratet und haben jetzt ihr Ehegelübde erneuert, wie Andy Kainz auf Facebook schreibt.
„Die Erneuerung unsere Ehegelöbnisses war ein ganz besonderer Moment für uns. Gemeinsam mit leiben Freunden durften wir in Granz ein unvergessliches Wochenende verbringen.“
Die Zeremonie feierten sie übrigens im Garten von Freunden, „die selbst ihr 40-jähriges Ehejubiläum begingen“.
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