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Ehemaliger „Dancing Star“ will jetzt Bürgermeister werden

Mit Marika Lichter holte sich Profi Andy Kainz in der ersten Staffel den Sieg. Jetzt will er ins Rathaus tanzen.
01.07.2026, 13:11

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Marika Lichter und ihr Tanzpartner präsentieren stolz ihre Trophäen vor dem Logo der ORF-Show Dancing Stars.

2005 flimmerte das erste Mal das Tanzformat „Dancing Stars“ im ORF über die Bildschirme. Damals holten sich Marika Lichter und ihr Profi Andy Kainz den Sieg.

Jetzt hat Kainz politische Ambitionen. Er will Bürgermeister seiner Heimatgemeinde St. Georgen am Längsee (Kärnten) werden.

„Hier bin ich aufgewachsen, hier lebe ich, und hier möchte ich Verantwortung übernehmen und die Zukunft aktiv mitgestalten“, erklärte er diesen Schritt gegenüber der Krone. Politisch sei er schon seit seiner Kindheit interessiert, führte er weiter aus. 

„Mich hat fasziniert, wie Entscheidungen das Leben der Menschen beeinflussen und wie viel man auf kommunaler Ebene bewegen kann.“

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Ein detailliertes Wahlprogramm will Kainz mit seinem Team laut Krone im Herbst präsentieren. 

„Die echte Politik wird im Parlament in Wien gemacht. Der Bürgermeister ist so etwas wie ein Projektmanager. Er muss für alle Menschen da sein, zuhören, unterschiedliche Interessen zusammenführen und gemeinsame Lösungen finden“, so der Profitänzer.

Kärnten Dancing Stars
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