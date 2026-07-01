Ehemaliger „Dancing Star“ will jetzt Bürgermeister werden

2005 flimmerte das erste Mal das Tanzformat „Dancing Stars“ im ORF über die Bildschirme. Damals holten sich Marika Lichter und ihr Profi Andy Kainz den Sieg.

Jetzt hat Kainz politische Ambitionen. Er will Bürgermeister seiner Heimatgemeinde St. Georgen am Längsee (Kärnten) werden.

„Hier bin ich aufgewachsen, hier lebe ich, und hier möchte ich Verantwortung übernehmen und die Zukunft aktiv mitgestalten“, erklärte er diesen Schritt gegenüber der Krone. Politisch sei er schon seit seiner Kindheit interessiert, führte er weiter aus.

„Mich hat fasziniert, wie Entscheidungen das Leben der Menschen beeinflussen und wie viel man auf kommunaler Ebene bewegen kann.“