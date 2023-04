Profi Florian Gschaider will bei "Dancing Stars" aufhören

Die genauen Gründe nennt Gschaider nicht.

"Es ist einfach schon körperlich wahnsinnig anstrengend. Und dann hast du in dem Alter meistens auch schon Familie. Der Florian hat zwei junge Burschen daheim. Seine Frau muss die Kinder schupfen, die Arbeit schupfen, den Haushalt schupfen. Das ist natürlich mit einem Partner leichter. Aber wenn der dann vier Monate am Stück weg ist und müde ist und auch nicht da sein kann, auch emotional. Und irgendwann ist das dann einfach auch gut. Du hast jede Geschichte erzählt, du hast alles erlebt und irgendwann darf man dann auch die Staffel an die nächste Generation weitergeben. Ich glaube, es passt auch gut", versucht sich Chefchoreografin Conny Kreuter an einer Erklärung.