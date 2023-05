Private Erinnerungsstücke von Oscarpreisträger Maximilian Schell kommen unter den Hammer

Ein Dreh- und Angelpunkt der Geschwister Maximilian (gestorben 2014) und Maria Schell (gest. 2005) war die sogenannte "Schell-Alm" in Oberpreitenegg in Kärnten. Maximilian Schells Adoptivsohn Dimitri erbte diese, möchte sich aber nun davon trennen. Das Haus wird verkauft, das Inventar darin wird versteigert.

"Ich selbst bin kaum hier, und es ist einfach eine so große Menge an Stücken. Im Idealfall haben nun viele Menschen eine Freude damit", so Dimitri Schell.