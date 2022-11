Exklusives Champagner-Dinner: Ein prickelnder Genuss für alle Sinne

Es gibt sie noch, die ganz exklusiven Einladungen in außergewöhnliche Locations. Und besonders prickelnd war diejenige vom Champagnerhersteller Perrier-Jouët, der zum „Banquet of Nature“ in eine private Villa im 19. Wiener Gemeindebezirk bat.

Ein Genuss für alle Sinne, denn es wurde nicht nur geschmeckt, sondern auch gefühlt, gerochen, gehört und viel geschaut. Angelehnt an die vier Jahreszeiten wurden von den Kochnomaden Anna Haumer und Valentin Gruber-Kalteis vier exquisite Gänge auf den Tisch, der einem lebenden Baum glich, serviert – natürlich immer mit dem passenden Boutique-Champagner dazu.