Premiere: Melissa Naschenweng belebt das Genre Heimatfilm wieder

Am Karsamstag (20.15 Uhr auf ORF 2) kann man Melissa Naschenweng als Schauspielerin erleben. Kleinere Parts übernahm sie schon in den Komödien "Pulled Pork" und "Neo Nuggets". Doch jetzt war es Zeit für die erste Hauptrolle der Schlagersängerin.

Der Film "Herzklang - Zurück zu mir" ist der Musikerin auf den Leib geschneidert. Immerhin geht es um eine erfolgreiche Schlagersängerin, die immer wieder mit dem Leben im Rampenlicht hadert und sich dann auf die Kärntner Almwirtschaft der Großmutter zurückzieht und dort kräftig anpackt.