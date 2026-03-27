Premiere: Melissa Naschenweng belebt das Genre Heimatfilm wieder
Am Karsamstag (20.15 Uhr auf ORF 2) kann man Melissa Naschenweng als Schauspielerin erleben. Kleinere Parts übernahm sie schon in den Komödien "Pulled Pork" und "Neo Nuggets". Doch jetzt war es Zeit für die erste Hauptrolle der Schlagersängerin.
Der Film "Herzklang - Zurück zu mir" ist der Musikerin auf den Leib geschneidert. Immerhin geht es um eine erfolgreiche Schlagersängerin, die immer wieder mit dem Leben im Rampenlicht hadert und sich dann auf die Kärntner Almwirtschaft der Großmutter zurückzieht und dort kräftig anpackt.
Auch Naschenweng selbst kommt von einem Bergbauernhof im Kärntner Lesachtal, weshalb auch die Premiere des Films im Stadtkino Villach stattfand.
"'Herzklang – Zurück zu mir‘ zeichnet sich für mich besonders dadurch aus, dass der Film nicht nur romantisch ist, sondern auch viel Humor mitbringt und gleichzeitig eine starke Heimatverbundenheit spürbar macht. Da ich genau diesen Spagat liebe, verbinde ich in der Figur Melanie zwei Welten – das bodenständige Bauernmädel und die Bühnenkünstlerin. Und genau das macht für mich die Botschaft aus: Das eine schließt das andere nicht aus. Heimat, Musik und Gefühle gehören einfach zu mir, und ich bin überglücklich – mein erster eigener Film bedeutet mir extrem viel", so Naschenweng.
Auch ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz ist mit der Besetzung äußerst zufrieden: "Melissa Naschenweng überzeugt in diesem Feel-good-Movie in ihrer ersten Hauptrolle. Sie verleiht dem Film eine besondere Wärme und zeigt, wie man das in die Jahre gekommene Image des "Heimatfilms" auf charmante und publikumsnahe Weise wiederbeleben kann."
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