Melissa Naschenweng bestätigt: "Ich bin Single"

Doch am Mittwoch hatte Barbara Karlich ihr Debüt bei der ORF-Sendung "Studio 2" und die "Alpenbarbie" zu Gast. Als die beiden über Melissas Single "Michl mit der Sichl" sprachen, fragte Karlich ganz frech: "Gibt es einen Michl in deinem Leben?"

Im September sorgte Melissa Naschenweng für Schlagzeilen mit der angeblichen Trennung von Toni Gabalie , bestätigt wurden diese Gerüchte aber weder von Melissa selbst, noch von ihrem Management.

Erst versuchte Naschenweng gewohnt ausweichend zu antworten. "Jetzt hab ich überlegt, ob es bei uns einen Michl gibt, aber nein, bei mir gibt"s keinen Michl." Doch Karlich wollte es genauer wissen und hakte nach: "Also, die Melissa Naschenweng ist Single?" "Ja, ich bin Single", bestätigte diese dann.

Im Jahr 2023 bei der Premiere von "Mamma Mia" bei den Seefestspielen Mörbisch haben sich Naschenweng und Gabalier das erste Mal öffentlich als Paar gezeigt.

"Ich habe die Beziehung öffentlich gemacht und bin dazu gestanden und ich glaube, das heißt schon was, wenn man mich kennt. Und es hat sich nicht verändert. Es ist alles gut", sagte sie im November 2023 in einem KURIER-Talk.

Aber, wie heißt es so schön: Neues Jahr, neues Glück!