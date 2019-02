Prädikat: Ausgezeichnet für österreichische Regisseurinnen

„Es gibt tolle Regisseurinnen, die tolle Filme machen und viele Preise gewinnen“, sagt Sabine Derflinger. „Aber wenn es um ganz viel Geld geht, zeigt sich, welcher Gipfel noch zu erklimmen ist.“ Indiz dafür ist auch, dass Oscar-nominierte Regisseurinnen noch die Ausnahme sind. Neun Folgen der „Vorstadtweiber“ hat Derflinger 2015 verantwortet und dreht nun in Köln zwei Folgen für die Krimi-Reihe „Die Füchsin“. Ein großer Kinospielfilm und eine Serie für Netflix und Co. fehlen aber noch. Immerhin sagt sie: „Ich nähere mich an.“

Derflinger war auch die erste weibliche Regisseurin eines Österreich-Tatort. „Ich habe oft an Türen geklopft. Man hat die Aufträge immer an Männer vergeben. Warum, weiß ich nicht.“ Von diesen Grabenkämpfen profitiert heute die jüngere Generation wie Johanna Moder, die derzeit den Spielfilm „Russenstory“ dreht. Für sie ist das Geschlechter-Thema am Set nicht mehr ganz so zentral. „Ich sage nicht, dass alles in Ordnung ist, aber es scheint mir, dass die Männer in meinem Umfeld sehr sensibilisiert sind. Männer schätzen Frauen und umgekehrt.“