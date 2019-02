Porsche: Ein Milliardär hat geheiratet

Doch wer ist der begehrte Junggeselle?

Porsche besuchte ein öffentliches Gymnasium, studierte danach in Wien Architektur und gründete mit einem Partner die „GP Classic Cars GmbH“. Über seinen Vater sagte er vor kurzem in der Bild-Zeitung: „Er hat uns immer – und das rechne ich ihm hoch an – unseren Weg gehen lassen. Alle vier Kinder konnten das machen, was sie wollten. Aber er hat uns immer unterstützt.“

Der Junior zum Reichtum: „Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich mir finanziell keine Sorgen machen muss. Aber ich lebe mein Leben wie jeder andere und gehe meinen eigenen Weg.“