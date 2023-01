Politologe Peter Filzmaier mischt als DJ den Radiosender Ö3 auf

Österreichs bekanntester Politikwissenschafter Peter Filzmaier ist heute Abend einmal in einer eher ungewohnten Rolle zu hören. Statt zu analysieren und zu kommentieren, wird er nämlich auf Ö3 seine Lieblingssongs spielen.

"Keine Angst, ich singe nicht. Aber ich verspreche, jeder Song hat mit Sport und/oder Politik zu tun!", verspricht er via Instagram.

"What about us" von Pink, die Rockklassiker "I don’t like Mondays" von den Boomtown Rats, "Sunday Bloody Sunday" von U2 und "Beds are Burning" von "Midnight Oil" finden sich da in seiner Playlist. Und er geht natürlich auch den wahren Bedeutungen der Songs mit großer Expertise auf den Grund.