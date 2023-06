Politik und Wirtschaft feierten beim Sommerfest der Raiffeisenlandesbank OÖ

Das Wetter zeigte sich zwar bewölkt, dafür war die Stimmung umso ungetrübter. Alle Jahre wieder lädt der CEO der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Heinrich Schaller zum großen Sommerfest auf der Reiterplattform der Albertina.

"Die Raiffeisenlandesbank OÖ setzt seit jeher auf enge und vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Die Basis für unseren gemeinsamen Erfolg liegt in diesem intensiven Vertrauensverhältnis", so Schaller.

Am Dienstagabend war es wieder so weit und man traf sich zum Netzwerken. "Wir freuen uns, dieses Fest jedes Jahr ausrichten zu können und so besondere Gäste sich die Zeit nehmen, mit uns zu feiern", sagte Schaller in seinen Begrüßungsworten.

➤ Lesen Sie hier mehr: Süße Babyüberraschung: Model Kerstin Lechner ist wieder schwanger

Da schloss sich Bundeskanzler Karl Nehammer an. "Wir haben jetzt unglaubliche Zeiten durchlebt. Manche haben gar nicht mehr geglaubt, dass es möglich sein wird, solche Feste wieder zu feiern. Aber feiern wir das Leben, denn wir sehen, es kann manchmal viel ernster sein, als wir es überhaupt zu denken wagen."