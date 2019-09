"Politik ist ein dreckiges Geschäft", aber #gehmawöhn

„Wählt, wen ihr wollt, aber bitte wählt. Mir war das schon das letzte Mal bei der Europawahl ein Anliegen. Da war ich noch mit Babybauch in der Wahlkabine. Die, die einfach nicht wählen gehen, sind dann genau die, die nachher immer motschgern. Also bitte einfach vom Wahlrecht Gebrauch machen“, appelliert Puls4-Lady Johanna Setzer.

Und auch, wenn man vielleicht manchmal der Politik schon etwas überdrüssig ist, seine Stimme sollte man trotzdem abgeben, meint auch Servus-TV-Moderator Andreas Moravec.

"Bei den ganzen Skandalen in letzter Zeit merkt man, wie dreckig das Geschäft tatsächlich ist, um ehrlich zu sein. Mit dem Bodyguard vom Strache zum Beispiel. Da sieht man, wie viel die Leute mitkriegen und wie dreckig es läuft. Aber, ich glaube schon, dass Politik kein einfaches Geschäft ist", so Moravec. "Ich glaube, man muss wirklich alles probieren, dass die Leute am Sonntag ihren Popo hochkriegen. Ich glaube, dass viele einfach am Sofa sitzen bleiben und sagen: Ja, es war gerade Europawahl und jetzt haben wir eh schon gewählt und das wird schon werden. Und dann regen sie sich nachher wieder auf. Deswegen finde ich, dass alle – egal ob jung oder alt – am Sonntag einfach ihr Recht zu wählen wahrnehmen sollen", so sein Appell.