Pink Ribbon: VIPs feiern Auftakt des pinken Monats in Wien

Am Montag fand wieder der Internationale Brustkrebstag statt, weshalb man sich am Abend auch im Hotel Park Hyatt in Wien traf, um auf die Aktion "Pink Ribbon" aufmerksam zu machen.

Innerhalb von 22 Jahren kamen fast 11 Millionen Euro zusammen. "Dieses Ergebnis ist gleichermaßen beeindruckend wie traurig. Denn diese Summe war für die Beratung und finanzielle Soforthilfe notwendig", so Krebshilfe-Geschäftsführerin Doris Kiefhaber.