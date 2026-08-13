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Austropromis

Pianistin Donka Angatscheva erfüllt sich Traum vom Prinzessinnenkleid

Die Pianistin macht sich für das Chopin-Festival bereit – dabei darf natürlich auch die passende Robe nicht fehlen.
Stefanie Weichselbaum
13.08.2026, 05:00

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Donka Angatscheva sitzt im Hotel Imperial in einer roten Couture-Robe und hält eine Karte mit der Aufschrift „I love Chopin“.

Wie im Märchen fühlte sich die Pianistin Donka Angatscheva, als sie in einer luxuriösen Suite im Hotel Imperial einige Roben der Marke „Epic Couture“ anprobierte. „Kreativ, unverwechselbar, einfach traumhaft“, sagte sie dazu.

So sexy kann Klassik sein: Pianistin Donka Angatscheva in Lack und Latex

Doch das Prinzessinnen-Programm absolvierte sie nicht einfach nur zum Spaß. Donka Angatscheva hatte die Qual der Wahl, da sie Outfits für das heute, Donnerstag, beginnende Chopin-Festival braucht. Das Festival findet in den kommenden Tagen in Scheibbs, Gaming und in Lunz am See statt. 

Für Angatscheva ist es diesmal ganz besonders aufregend, da sie die Veranstaltungen zum ersten Mal als Präsidentin der Internationalen Chopin-Gesellschaft erlebt. Sie folgt in dieser Rolle Theodor Kanitzer nach.

Eine Frau sitzt in einer lila Robe in einem prunkvollen Zimmer

Anprobe Donka Angatscheva

Eine Frau mti langen blonden Haaren ist von hinten in einer roten Robe zu sehen

Anprobe Donka Angatscheva

Eine Frau steht in einer gelben Robe auf einer Stiege

Anprobe Donka Angatscheva

Eine Frau steht in einer blauen Robe in einem luxuriösen Zimmer

Anprobe Donka Angatscheva

Da sie natürlich auch am Klavier im Einsatz sein wird, müssen die Kleider auch auf Funktionalität getestet werden. „Neben der Optik muss ich mich als Pianistin am Flügel natürlich auch gut bewegen können. Deshalb werde ich vor dem großen Eröffnungskonzert alle Outfits noch einmal ,in Action‘ ausprobieren.“

Während der Anprobe kam auch noch ein Überraschungsgast vorbei: Event-Mastermind Gery Keszler (sein Partner Miha Veberic ist im Management des Hotel Imperial tätig), der natürlich auch sein modisches Urteil abgeben wollte: „Wer mich kennt, weiß: Mein Motto lautet: ,Dezenz ist Schwäche‘“, grinste er.

Vier Personen stehen in einem prunkvollen Raum vor einem Vorhang und lächeln in die Kamera.

Tina Ferguson, Donka Angatscheva, Gery Keszler und Katrin Vavra

„Besonders gefällt mir die Mischung aus traditionellen Silhouetten und opulenter Couture-Handwerkskunst“, fügte er hinzu.

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