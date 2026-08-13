Pianistin Donka Angatscheva erfüllt sich Traum vom Prinzessinnenkleid

Wie im Märchen fühlte sich die Pianistin Donka Angatscheva, als sie in einer luxuriösen Suite im Hotel Imperial einige Roben der Marke „Epic Couture“ anprobierte. „Kreativ, unverwechselbar, einfach traumhaft“, sagte sie dazu.

Doch das Prinzessinnen-Programm absolvierte sie nicht einfach nur zum Spaß. Donka Angatscheva hatte die Qual der Wahl, da sie Outfits für das heute, Donnerstag, beginnende Chopin-Festival braucht. Das Festival findet in den kommenden Tagen in Scheibbs, Gaming und in Lunz am See statt. Für Angatscheva ist es diesmal ganz besonders aufregend, da sie die Veranstaltungen zum ersten Mal als Präsidentin der Internationalen Chopin-Gesellschaft erlebt. Sie folgt in dieser Rolle Theodor Kanitzer nach.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Epic Couture Anprobe Donka Angatscheva Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Epic Couture Anprobe Donka Angatscheva Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Epic Couture Anprobe Donka Angatscheva Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Epic Couture Anprobe Donka Angatscheva

Da sie natürlich auch am Klavier im Einsatz sein wird, müssen die Kleider auch auf Funktionalität getestet werden. „Neben der Optik muss ich mich als Pianistin am Flügel natürlich auch gut bewegen können. Deshalb werde ich vor dem großen Eröffnungskonzert alle Outfits noch einmal ,in Action‘ ausprobieren.“ Während der Anprobe kam auch noch ein Überraschungsgast vorbei: Event-Mastermind Gery Keszler (sein Partner Miha Veberic ist im Management des Hotel Imperial tätig), der natürlich auch sein modisches Urteil abgeben wollte: „Wer mich kennt, weiß: Mein Motto lautet: ,Dezenz ist Schwäche‘“, grinste er.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Epic Couture Tina Ferguson, Donka Angatscheva, Gery Keszler und Katrin Vavra