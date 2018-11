Petzner, Leutgeb und Co.: Die ersten Dancing-Stars stehen fest

„Ich war sehr traurig, als das 2017 nicht geklappt hat. Und die Achillessehne hält jetzt bombenfest. Es hat mich beim letzten Mal schon sehr gefreut, dass man an mich gedacht hat und diesmal nehme ich die neue Chance natürlich wahr“, so der Schauspieler.

Der wohl bis dato unbekannteste Teilnehmer ist Kabarettist Soso Mugiraneza. Er wurde in Burundi geboren, floh als Zehnjähriger vor dem Bürgerkrieg. Seit 2001 lebt er in Österreich. Er gründete die "Football Helps Foundation" und unterstüzt so Kinder in Burundi.