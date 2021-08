Peter Simonischek: So erkennt ihn zum 75er niemand

Was geht da noch, Peter Simonischek? Zunächst einmal die kleine Feier zum heutigen 75. Geburtstag. Der gebürtige Grazer stellt "nur ein paar Tische zusammen, so für 10, 15 Leute" in einem Lokal am Ufer des Golfs von Volos in Griechenland, dort, wo seine Frau, Schauspielerin Brigitte Karner, und er seit vielen Jahren in ihrem uralten Steinhaus urlauben. Erkennen wird ihn kaum wer, denn: "Für meine nächste Filmrolle lass’ ich mir grad einen Rauschebart wachsen. Wenn’s gut geht, verdien’ ich mir zu Weihnachten noch was dazu."

Gedreht wird ab Ende August in Namibia, bis 1918 kaiserdeutsches "Schutzgebiet", in dem es zum Völkermord an der Urbevölkerung im südlichen Afrika gekommen war. Simonischek spielt einen Uni-Professor, der das Gemetzel noch rechtfertigt.