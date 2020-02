Organisatorin Maria Großbauer spielt beim Opernball im Frack auf

In ihrem letzten Jahr als Opernball-Organisatorin hat sich Maria Großbauer noch eine ganz besondere Überraschung überlegt. Gemeinsam mit dem Posaunisten Nils Landgren und der Bernd Fröhlich Bigband will sie sich mit einem Ständchen am Saxofon vom Ball der Bälle verabschieden. Für den Auftritt um 23:55 Uhr legt sie die Ballrobe ab und streift den Damenfrack über.