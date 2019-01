Organisator Paul Halwax: So wird der Philharmonikerball

Und der Ball ist wirklich etwas Besonderes, nicht nur, weil durch spezielle Beleuchtung das viele Gold im Saal quasi zu glühen beginnt. „Das Einzigartige ist, dass die Philharmoniker die Eröffnung natürlich selbst spielen. Es beginnt schon mit dem Einzug der Ehrengäste. Da spielen die Blechbläser der Philharmoniker eine Fanfare, die 1924 von Richard Strauss für diesen Anlass komponiert worden ist. Also, was will man mehr?“