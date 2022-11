ORF-Moderatorin Birgit Fenderl: "Ich war jahrelang einfach am Limit"

Seit Jänner 2019 ist Birgit Fenderl (51) im Moderationsquartett der ORF-Sendung "Studio 2" und moderiert das Format gemeinsam mit Martin Ferdiny - alternierend zu Verena Scheitz und Norbert Oberhauser. "Ich finde noch immer, dass es eine super Entscheidung war. Ich bin sehr happy damit", sagte sie im Interview mit dem Magazin "News".

Davor führte sie jahrelang durch die ZiB-Sendungen, was zur Herausforderung wurde als 2005 Tochter Anna auf die Welt kam, die sie alleine aufzog. "Es war eine schwere Zeit, weil noch dazu meine Mutter an Krebs gestorben ist, als meine Tochter ein Jahr alt war. Ich war wirklich jahrelang einfach am Limit", so Fenderl.

Eine große Hilfe wären Freunde, sowie der ORF-Betriebskindergarten gewesen, obwohl Anna dort schon um 8 Uhr sein musste als noch keines der anderen Kinder da war, aber ihre Mutter musste um 9 Uhr live auf Sendung sein. Im Nachhinein bezeichnet die Moderatorin diese Zeit für beide als "einfach argen Stress".