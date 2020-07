Opernstars wie Valentina Nafornita und Co. über ihre Corona-Erlebnisse

Während viele Sommertheater oder Festspiele heuer pausieren, gibt es doch ein paar Lichtblicke. So finden etwa die „Weinviertler Festspiele“ länderübergreifend in Poysdorf und in Mikulov (Tschechien) statt. Als „Richard Wagner Open Air Festival“ starten sie am 2. August mit einer hochkarätig besetzten Eröffnungsgala als „Zeichen des Wiederbeginns“, wie Intendant Peter Svensson sagt. So soll damit auch die „Corona SängerInnen Nothilfe“ unterstützt werden. „Es möge in dieser akuten Notlage diejenigen auffangen, denen infolge der Corona-Epidemie die Einnahmen total weggebrochen sind“, so Svensson.