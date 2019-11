Opernball-Tiara: Christian Lacroix bringt Debütantinnen zum Funkeln

Insgesamt 72 Kristalle zieren die Tiara der Debütantinnen für den Opernball 2020 (20. Februar), die heute, Donnerstagvormittag, in der Wiener Staatsoper präsentiert wurde.

Und diese hat Kristallhersteller Swarovski mit niemand Geringerem als dem französischen Designer Christian Lacroix entworfen. Für den Modeschöpfer ging damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung. "Schon als Kind bewunderte ich die wunderschönen, jungen Debütantinnen, die wie in einem Haute-Couture-Musical in ihren beeindruckenden Kostümen über das Parkett schwebten."