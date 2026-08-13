Ö3-Moderatorin Gabi Hiller spricht über Babyglück und langen unerfüllten Kinderwunsch

Vor wenigen Tagen hat Ö3-Moderatorin Gabi Hiller öffentlich gemacht, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Im Podcast „Hawi d'Ehre“ hat sie jetzt ausführlich mit Paul Pizzera und Philipp Hansa darüber gesprochen.

„Es ist für mich so unwirklich, da so öffentlich darüber zu reden. Es war schon ein harter Weg. Einerseits kann ich es kaum glauben und ich kann es kaum erwarten“, so Hiller. Dabei machte sie auch öffentlich, dass sie lange einen Kinderwunsch hatte, der sich nicht erfüllte. „Die Zeit zeigt einem schon, wie viel man aushalten kann, ohne, dass man sich stark fühlt. Ich habe mir da auch Unterstützung geholt.“