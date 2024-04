Neuer Raum für Kunstschaffende des 20. und 21. Jahrhunderts

"Es ist erstaunlich, wie die Steine von Karl Prantl und die Bilder von Hans Bischoffshausen miteinander in Dialog treten. Die Kunstwerke in der Ausstellung sprechen geradezu miteinander - in meditativer Stille", so Katharina Zetter-Karner, Galeristin und Gastgeberin des exklusiven Openings des zweiten Wiener Geschäftslokals "Zetter▪Projects", wo zur Vernissage gebeten wurde.

"Die Kunst von Prantl und Bischoffshausen lädt durch die Stille des Raumes und die Reduktion auf das Material dazu ein, inmitten der Hektik des Alltags einen spannenden Gegenpol zu finden – ein Ansatz, der sich für mich als äußerst spannend und gelungen erweist“, so Künstler FJ Baur.