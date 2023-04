Neuer Job für Musiker und Moderator Willi Gabalier: Er ist jetzt Präsident

Sänger und Moderator Willi Gabalier (41) hat jetzt eine neue Aufgabe gefunden. Er wurde im Grazer Landhaus zum Präsidenten des Steirischen Volksbildungswerkes gewählt. "Ich freue mich sehr, dass ich das machen darf", so Gabalier.

In dieser ehrenamtlichen Aufgabe will er sich vor allem den Themen Volks- und Baukultur widmen. "Die Baukultur geht uns alle an, denn jeder wohnt in einem Gebäude", meinte er etwa.

Besonders historische Gebäude seien schützenswert. "Sie sind unsere authentischste Form des Bauens, haben oft eine positive Ökobilanz und sind nur aus regionalen Naturmaterialien errichtet."